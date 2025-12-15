Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
"Sempre quis fazer um filme que fosse uma experiência sensorial", diz Juliano Carpeggiani

A estratégia de lançamento do teaser do curta-metragem "Lontano", produzido em Flores da Cunha, visa apresentar o filme ao público antes de sua circulação em festivais de cinema

