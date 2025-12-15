"Sempre quis fazer um filme que fosse uma experiência sensorial", diz Juliano Carpeggiani

"Lontano" narra a catarse de Maria (Duda Meneghetti), uma jovem de um vilarejo de colonização italiana. Cosmonauta Histórias & Filmes / Divulgação

Vai ser lançado nesta quarta-feira (17) o teaser oficial do curta-metragem Lontano, filmado em Flores da Cunha.

Lontano narra a catarse de Maria (Duda Meneghetti), uma jovem de um vilarejo de colonização italiana que vive imersa em angústia e culpa, presa entre memórias do passado e devaneios do presente. A história transcorre ao longo de quatro estações, em paralelo ao ciclo da vinicultura.

— Maria é uma força da natureza. O ciclo da videira e a maturação do vinho refletem o seu processo de libertação emocional — conta o roteirista, diretor e produtor, Juliano Carpeggiani.

Segundo o diretor, a intenção da obra é levar o espectador a se projetar na tela através das ferramentas da linguagem cinematográfica.

— Sempre quis fazer um filme que fosse uma experiência sensorial, mais do que uma narrativa convencional. O curta se propõe a esse tipo de experimentação. Busquei construí-lo de forma que cada espectador tenha sua própria leitura e tire suas próprias conclusões — defende Carpeggiani.

O vídeo de divulgação estará disponível simultaneamente no Instagram (@lontano_filme) e no canal da produtora no YouTube, a partir das 10h. A estratégia de lançamento digital visa apresentar o universo do filme ao público antes de sua circulação em festivais de cinema, prevista para 2026.

