Saiba quando ocorre a última edição deste ano do Mercado de Arte, em Caxias do Sul 

O Mercado de Arte ocorre sempre no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. A entrada é franca.

Te liga! Vai rolar a última edição do ano do Mercado de Arte de Caxias do Sul. Vai ser no dia 14, a partir das 15h30min, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo). A trilha sonora durante o evento será do DJ Chico Algo.