Saiba quando ocorre a última edição deste ano do Mercado de Arte, em Caxias do Sul 

Te liga! Vai rolar a última edição do ano do Mercado de Arte de Caxias do Sul. Vai ser no dia 14, a partir das 15h30min, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo). A trilha sonora durante o evento será do DJ Chico Algo.
A feira é voltada para produções do segmento das artes visuais que apresenta obras de diferentes linguagens e técnicas de variados artistas da Serra e região metropolitana.
Os artistas participantes desta edição são:
- Alex Pessôa
- Diogo Borba
- Gesiel Oliveira
- Íkaro
- Larissa Pasqualotto Scopel
- Luana Bacana
- Marciah Casal
- Maff
- Marias Lavrandeiras
- Marina Procházka
- Sabrina Dani
- Sergio Rodrigues
- Tesla Studio
- Vibiana Cornutti de Lucena
- Victor Hugo Porto