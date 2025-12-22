Saiba onde ver a exposição de aquarelas do artista visual Diogo Borba, em Caxias do Sul

Nesse período de recesso misturado com férias, há quem prefira se atirar no sofá pra descansar. Contudo, quem curte atividades culturais e pretende fugir do tradicional programa de cinema nas salas dos shoppings (já que a Sala Ulysses Geremia está de férias), te indico dar uma passadinha na Galeria Universitária da UCS.
Pinta lá pra ver a excelente exposição Aquarela del Sur: Traços da Vida e da Cultura Gaúcha, mostra com nove aquarelas do artista visual e acadêmico da Licenciatura de Música da UCS, Diogo Borba.
Os temas abordados nas obras são variados, incluindo paisagens rurais, cenas de trabalho, retratos e elementos da cultura gaúcha, como o tradicionalismo e o nativismo.
AGENDE-SE
Aquarela del Sur: Traços da Vida e da Cultura Gaúcha, de Diogo Borba, fica à mostra até o dia 27 de fevereiro na Galeria Universitária UCS-sede (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130, bairro Petrópolis). Entrada franca.