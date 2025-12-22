Saiba onde ver a exposição de aquarelas do artista visual Diogo Borba, em Caxias do Sul

Aquarela de Diogo Borba. Divulgação / Divulgação

Nesse período de recesso misturado com férias, há quem prefira se atirar no sofá pra descansar. Contudo, quem curte atividades culturais e pretende fugir do tradicional programa de cinema nas salas dos shoppings (já que a Sala Ulysses Geremia está de férias), te indico dar uma passadinha na Galeria Universitária da UCS.

Pinta lá pra ver a excelente exposição Aquarela del Sur: Traços da Vida e da Cultura Gaúcha, mostra com nove aquarelas do artista visual e acadêmico da Licenciatura de Música da UCS, Diogo Borba.

Os temas abordados nas obras são variados, incluindo paisagens rurais, cenas de trabalho, retratos e elementos da cultura gaúcha, como o tradicionalismo e o nativismo.

fica em cartaz até o dia 27/02, na Galeria da UCS.

