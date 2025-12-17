Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

"Quando jovens fotografam o próprio território eles ressignificam o olhar sobre si e sobre o lugar onde vivem", diz a fotógrafa Tatieli Sperry

Saiba como se inscrever para as oficinas do projeto Ângulo de Visão. As atividades ocorrem a partir de janeiro de 2026, nos bairros Mariani e Jardelino Ramos

