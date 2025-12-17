"Quando jovens fotografam o próprio território eles ressignificam o olhar sobre si e sobre o lugar onde vivem", diz a fotógrafa Tatieli Sperry

Olha aí, galera! Quem curte fotografia já pode se inscrever para as oficinas do projeto Ângulo de Visão, idealizado pela reconhecida fotógrafa caxiense Tatieli Sperry. Destinada para jovens e adultos, as atividades serão desenvolvidas, a partir de janeiro de 2026, nos bairros Mariani e Jardelino Ramos, em Caxias do Sul
Entre os objetivos da proposta, a ideia é promover a expressão criativa e o protagonismo desse público na valorização da cultura local.
— Acredito que quando jovens fotografam o próprio território eles ressignificam o olhar sobre si e sobre o lugar onde vivem. A fotografia abre caminhos para reconhecer potências que muitas vezes passam despercebidas. Este projeto nasce para que cada participante possa afirmar sua identidade e contar suas histórias com autonomia e orgulho — explica Tatieli.
O projeto consiste também na realização de uma exposição fotográfica em eventos ou espaços públicos, que contará com audiodescrição e narração para pessoas com deficiência visual. O recurso de acessibilidade será disponibilizado em QR-Code e de forma online.
Inscreva-se
- As primeiras atividades serão as oficinas de fotografia, vindo na sequência as oficinas de lambe-lambe. As inscrições vão até 20 de janeiro.
- Na Associação Cultural Esportiva São Vicente elas serão realizadas dias 28, 29 e 30 de janeiro, às 17h30min, e, dia 31 de janeiro, às 14h30min.
- A mesma oficina de fotografia será realizada na Escola de Samba Pérola Negra dias 7, 14 e 21 de fevereiro e 7 de março, às 15h30min.
- O projeto Ângulo de Visão é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com apoio cultural da Go Image, Villagio Caxias e Randoncorp.
- Formulário para inscrições neste link