"Quando jovens fotografam o próprio território eles ressignificam o olhar sobre si e sobre o lugar onde vivem", diz a fotógrafa Tatieli Sperry

"A fotografia abre caminhos para reconhecer potências que muitas vezes passam despercebidas", diz Tatieli. Acervo pessoal / Divulgação

Olha aí, galera! Quem curte fotografia já pode se inscrever para as oficinas do projeto Ângulo de Visão, idealizado pela reconhecida fotógrafa caxiense Tatieli Sperry. Destinada para jovens e adultos, as atividades serão desenvolvidas, a partir de janeiro de 2026, nos bairros Mariani e Jardelino Ramos, em Caxias do Sul

Entre os objetivos da proposta, a ideia é promover a expressão criativa e o protagonismo desse público na valorização da cultura local.

— Acredito que quando jovens fotografam o próprio território eles ressignificam o olhar sobre si e sobre o lugar onde vivem. A fotografia abre caminhos para reconhecer potências que muitas vezes passam despercebidas. Este projeto nasce para que cada participante possa afirmar sua identidade e contar suas histórias com autonomia e orgulho — explica Tatieli.

O projeto consiste também na realização de uma exposição fotográfica em eventos ou espaços públicos, que contará com audiodescrição e narração para pessoas com deficiência visual. O recurso de acessibilidade será disponibilizado em QR-Code e de forma online.

Inscreva-se