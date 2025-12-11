Roberto Carlos grava especial de fim de ano da TV Globo em Gramado; ainda há ingressos

Quem é fã do Rei Roberto Carlos e não garantiu seu ingresso saiba que ainda há tíquetes disponíveis pro show de gravação do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado.
A gravação vai ser nesta sexta-feira (12), a partir das 21h, no Serra Park. A apresentação em rede nacional, na Globo, será no dia 23.
Estão confirmadas as participações de Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, João Gomes e Supla.
O Rei também vai repetir o encontro com a atriz Sophie Charlotte, que gravou com o cantor, em novembro, a canção Proposta, tema do romance entre sua personagem, Gerluce, e Paulinho (Romulo Estrela) na novela Três Graças.
Quanto custa
Veja o valor dos ingressos por setor:
Azul Lateral
- Inteira R$ 1.250
- Meia-entrada R$ 500
- Solidário R$ 600
Amarelo
- Inteira R$ 900
- Meia-entrada R$ 450
- Solidário R$ 540
Amarelo Lateral
- Inteira R$ 820
- Meia-entrada R$ 410
- Solidário R$ 492
Verde
- Inteira R$ 520
- Meia-entrada R$ 250
- PCD R$ 250
- Solidário R$ 312
Branco
- Inteira R$ 420
- Meia-entrada 210
- Solidário R$ 252
Ingressos à venda pela plataforma Eleven Tickets.