Roberto Carlos grava especial de fim de ano da TV Globo em Gramado; ainda há ingressos

O Rei vai contar com a participações de Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, João Gomes e Supla na gravação do especial de fim de ano da TV Globo. Renan Mattos / Agencia RBS

Quem é fã do Rei Roberto Carlos e não garantiu seu ingresso saiba que ainda há tíquetes disponíveis pro show de gravação do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado.

A gravação vai ser nesta sexta-feira (12), a partir das 21h, no Serra Park. A apresentação em rede nacional, na Globo, será no dia 23.

Estão confirmadas as participações de Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, João Gomes e Supla.

O Rei também vai repetir o encontro com a atriz Sophie Charlotte, que gravou com o cantor, em novembro, a canção Proposta, tema do romance entre sua personagem, Gerluce, e Paulinho (Romulo Estrela) na novela Três Graças.

Quanto custa

Veja o valor dos ingressos por setor:

Azul Lateral

Inteira R$ 1.250

Meia-entrada R$ 500

Solidário R$ 600

Amarelo

Inteira R$ 900

Meia-entrada R$ 450

Solidário R$ 540

Amarelo Lateral

Inteira R$ 820

Meia-entrada R$ 410

Solidário R$ 492

Verde

Inteira R$ 520

Meia-entrada R$ 250

PCD R$ 250

Solidário R$ 312

Branco

Inteira R$ 420

Meia-entrada 210

Solidário R$ 252