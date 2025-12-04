Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Quatro acadêmicas da UCS expõem suas obras de conclusão de curso, na Galeria de Arte do Bloco J

Exibem seus trabalhos Elliot de Castro Costa, Eduarda Sbeghen, Maria Luiza Maraschin dos Santos e Samira Trucolo Angonese, orientadas pelas professoras e doutoras Mara Galvani, Silvana Boone e Magda Amabile Biazus Carpeggiani

Marcelo Mugnol

