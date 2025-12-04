Quatro acadêmicas da UCS expõem suas obras de conclusão de curso, na Galeria de Arte do Bloco J

"Palimpsesto Vivo: a travessia de um corpo-arquivo", de Samira Trucolo Angonese, é uma das obras à mostra. Obra de Samira Trucolo Angonese / Divulgação

Outra dica de exposição pra conferir em Caxias do Sul é a dos TCCs do Bacharelado em Artes Visuais da UCS. Essa é uma mostra que sempre faço questão de divulgar porque revela a nova cena da cidade.

Leia Mais Escritor caxiense revisita memórias da juventude em bairro operário

Quatro acadêmicas expõem na Galeria de Arte do Bloco J da UCS.

São elas: Elliot de Castro Costa, Eduarda Sbeghen, Maria Luiza Maraschin dos Santos e Samira Trucolo Angonese, orientadas pelas professoras e doutoras Mara Galvani, Silvana Boone e Magda Amabile Biazus Carpeggiani, respectivamente.

Saiba mais sobre cada um dos projetos das artistas:

Trans(versal), de Elliot C. Livro-objeto, colagem e costura sobre papel (13 x 17 x 5 cm) 2025

O trabalho investiga a construção da identidade trans a partir de uma perspectiva autobiográfica e fundamentada em debates contemporâneos da teoria queer. A pesquisa analisa como imagens, memórias e outros elementos pessoais podem revelar tensões entre corpo, nome, representação e pertencimento, articulando essas questões às discussões sobre transgeneridade no campo das artes visuais. O livro-objeto que integra a exposição torna-se um espaço poético e crítico, no qual se exploram processos de apagamento, reinvenção e reinscrição da própria história.

O Louco; O Mago; A Sacerdotisa; A Imperatriz; O Imperador; O Hierofante; Os Enamorados; O Carro; A Força; O Eremita; A Roda da Fortuna; A Justiça; O Pendurado; A Morte; A Temperança; O Diabo; A Torre; A Estrela; A Lua; O Sol; O Julgamento; e O Mundo, de Eduarda Sbeghen. Aquarela e guache sobre papel (29,7 cm x 21 cm cada) 2025

O trabalho parte de uma pesquisa acerca dos arcanos maiores presentes nos atuais baralhos de tarot e apresenta 22 ilustrações compostas por personagens distópicos. O estudo da ilustração e da Arte Fantástica, concomitantemente da Fantasy Art, suas histórias e temáticas abordadas são referências para a produção da artista.

PALIMPSESTO VIVO: a travessia de um corpo-arquivo, de Samira Trucolo Angonese. Videoperformance (45’) 2025

A performance transforma o corpo da artista em uma tela viva e mutável, um arquivo em constante reescrita. Através da prática ancestral da perfuração corporal e da dança expressiva, a obra explora a ressignificação da vida e da morte como companheiras inseparáveis. O público é convidado a intervir usando pigmentos, fitas e elementos orgânicos para tecer uma narrativa coletiva sobre os vestígios, as conexões e o renascimento, que culmina em um diálogo sobre a impermanência e a autossignificação do ser.

Bença, de Maria Luiza. Assemblage 2025

A obra busca compreender a memória como um gesto de permanência. Ao reconhecer o potencial da arte como meio de restabelecer o vínculo entre memória e materialidade, através da linguagem da assemblage, tecidos, fotografias, cartas, e objetos herdados são expostos ativando um arquivo de criação que atravessa gerações. A obra atua como um relicário contemporâneo resistindo à fragilidade do digital.

Até quando ver