Quarteto literário lança suas obras no Zarabatana Café, em Caxias do Sul

Em cena, três grenás e um tricolor. O cenário é um dos bares mais alternativos de Caxias e, com certeza, o espaço que mais recebe escritores — como é o caso desse quarteto — para sessões de autógrafos de suas obras.

No card acima, obra da designer Camila Cornutti inspirada no LP With The Beatles (1963), estão (da esquerda para a direita) os poetas Rafael Iotti e Marco de Menezes, o humorista Carlos Henrique Iotti e o prosador Paulo Damin.

Os caras vão promover uma sessão de autógrafos coletiva neste domingo (7), a partir das 16h (seguindo até esgotar o estoque), no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás, 312 - bairro Panazzolo). Com certeza vai ser apoteótico. Vai rolar ainda show surpresa.

