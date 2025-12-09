Projeto do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul, é premiado pelo Iphan

Lambe-lambe da artista Rusha Silva, que integra o Graffitour, no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul. Vielas Espaço Cultural / Divulgação

Na última semana o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) divulgou as ações vencedoras da 38ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Entre elas, destaca-se na lista a única representante do Rio Grande do Sul: Graffitour: arte, cidadania e turismo comunitário, iniciativa do Vielas Espaço Cultural, de Caxias do Sul.

O reconhecimento nacional da proposta realizada no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, contemplou neste ano 18 das 876 ações inscritas, o maior número já registrado pelo órgão, dado que reforça a importância da premiação para a comunidade caxiense.

Iniciado em 2023, o Graffitour é um trajeto de educação patrimonial e turismo comunitário composto de uma visita mediada por quase um quilômetro pelas ruas do Beltrão de Queiroz, uma das primeiras favelas caxienses, conhecida popularmente como Zona do Cemitério.

Além de abordar a origem da comunidade, sua história e realidade diária, os participantes conferem as mais de 70 obras que colorem os muros e fachadas das residências do território, que desde agosto deste ano constituem obras do acervo do Museu de Arte Regina Rodrigues Machado, inaugurado oficialmente em 23 de novembro e reconhecido por ser o primeiro e único museu a céu aberto de Caxias do Sul.