Passeios diários de Maria Fumaça celebram imigração italiana na Serra

Quem estiver pela Serra na temporada de final de ano e quiser fazer um passeio bacana (ou até repetir) uma das dicas é curtir uma viagem à bordo da Maria Fumaça, de Bento Gonçalves.
E olha só, na temporada de final de ano as saídas são diárias. Há passeios tanto no turno da manhã como à tarde, conforme disponibilidade de lugares nos vagões.
O pacote ainda inclui a visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que conta a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul — fato que em 2025 comemorou 150 anos.
PROGRAME-SE
- Passeios diários na Maria Fumaça + Epopeia Italiana. Duração de aproximadamente três horas
- Informações e reservas (54) 3455.2788 ou pelo site oficial
- Ingressos a R$246
- Instagram @mariafumacars e @epopeiaitalianars