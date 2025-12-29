Passeios diários de Maria Fumaça celebram imigração italiana na Serra

Maria Fumaça funciona diariamente mesmo durante a época das festas de final de ano. Zéto Telóken / Divulgação

Quem estiver pela Serra na temporada de final de ano e quiser fazer um passeio bacana (ou até repetir) uma das dicas é curtir uma viagem à bordo da Maria Fumaça, de Bento Gonçalves.

E olha só, na temporada de final de ano as saídas são diárias. Há passeios tanto no turno da manhã como à tarde, conforme disponibilidade de lugares nos vagões.

O pacote ainda inclui a visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que conta a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul — fato que em 2025 comemorou 150 anos.

