Parque temático na Serra resgata brincadeiras de época e transforma jogos antigos em atração turística

Jogo dos cavalinhos, tradicional na Serra, pode ser visto na Villa dei Troni, em Caxias do Sul. Mauro Soares de Bitencourt / Divulgação

Olha só que bacana! Tá ligado na Villa dei Troni, né? É um parque temático, em Caxias do Sul, que te leva para uma viagem através do tempo, dedicado à preservação, celebração e valorização da cultura italiana no Brasil.

Pois então, em meio aos 25 hectares desse oásis-talian, e entre as 40 edificações de réplicas fiéis do século 19, há um precioso acervo afetivo de brinquedos daquela época.

E sabe que o resgate cultural de práticas como Furlo, Cavalinho e Bilboquê transformou-se em uma das atrações mais comentadas do parque? Um baita contrassenso nesse mundo cada dia mais virtual, não é?

Os jogos despertam lembranças, provocam encontros e criam um ambiente onde risadas, competição saudável e histórias compartilhadas tomam conta do espaço.

Furlo, também conhecido como Biruta em outras regiões do Brasil e Pirlì na Itália, é um jogo centenário. Mauro Soares de Bitencourt / Divulgação

Origem dos brinquedos

Furlo: jogo centenário, herdeiro do antigo jogo de piões e ancestral do pinball, o Pirlì é um jogo tradicional praticado em toda a província de Bergamo. O exemplar presente na Villa dei Troni veio do histórico Hotel Bela Vista, de Ana Rech.

Bilboquê: é um brinquedo de origem europeia com registros desde o século 16. Os exemplares da Villa foram adquiridos em antiquários de Caxias.

Leia Mais 120 anos de Erico Verissimo: veja cinco livros para entender a obra do escritor gaúcho

Onde fica