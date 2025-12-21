Parque temático na Serra resgata brincadeiras de época e transforma jogos antigos em atração turística

Olha só que bacana! Tá ligado na Villa dei Troni, né? É um parque temático, em Caxias do Sul, que te leva para uma viagem através do tempo, dedicado à preservação, celebração e valorização da cultura italiana no Brasil.
Pois então, em meio aos 25 hectares desse oásis-talian, e entre as 40 edificações de réplicas fiéis do século 19, há um precioso acervo afetivo de brinquedos daquela época.
E sabe que o resgate cultural de práticas como Furlo, Cavalinho e Bilboquê transformou-se em uma das atrações mais comentadas do parque? Um baita contrassenso nesse mundo cada dia mais virtual, não é?
Os jogos despertam lembranças, provocam encontros e criam um ambiente onde risadas, competição saudável e histórias compartilhadas tomam conta do espaço.
Origem dos brinquedos
Furlo: jogo centenário, herdeiro do antigo jogo de piões e ancestral do pinball, o Pirlì é um jogo tradicional praticado em toda a província de Bergamo. O exemplar presente na Villa dei Troni veio do histórico Hotel Bela Vista, de Ana Rech.
Bilboquê: é um brinquedo de origem europeia com registros desde o século 16. Os exemplares da Villa foram adquiridos em antiquários de Caxias.
Onde fica
- O Villa Dei Troni fica localizado na Rua Jose Fabro, 1.661, em Caxias do Sul.
- Visitação de sexta-feira à domingo, das 10h às 18h.
- Informações pelo telefone (54) 9444-2780.
- Datas disponíveis para visitação e venda de ingressos no site oficial neste link.