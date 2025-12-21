Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Parque temático na Serra resgata brincadeiras de época e transforma jogos antigos em atração turística

Furlo, Cavalinho e Biboquê encantam visitantes de diferentes idades, conectando gerações por meio da diversão no Villa dei Troni, em Caxias do Sul

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS