Oficina de cinema resulta na criação de três roteiros de curta-metragem

Encerramento da oficina contou com a presença da secretária Municipal da Cultura Tatiane Frizzo. Acervo pessoal / Divulgação

Olha só que bacana! A foto acima mostra a turma da primeira edição da oficina Me Alugo para Sonhar: Cinema.

Ao todo, foram doze encontros gratuitos que ocorreram às segundas-feiras, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás e que resultaram na criação de três roteiros de curta-metragem.

Ministrada pelos roteiristas Dodi Castello e Icaro Castello, a oficina que iniciou em setembro, teve como objetivo principal se aprofundar no processo de desenvolvimento de um projeto, desde a idealização ao roteiro.

