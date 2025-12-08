Oficina de cinema resulta na criação de três roteiros de curta-metragem

Olha só que bacana! A foto acima mostra a turma da primeira edição da oficina Me Alugo para Sonhar: Cinema.
Ao todo, foram doze encontros gratuitos que ocorreram às segundas-feiras, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás e que resultaram na criação de três roteiros de curta-metragem.
Ministrada pelos roteiristas Dodi Castello e Icaro Castello, a oficina que iniciou em setembro, teve como objetivo principal se aprofundar no processo de desenvolvimento de um projeto, desde a idealização ao roteiro.
Clica aí!
Pra saber mais clica aí no perfil do Instagram @mapscinema.