O premiado chef Marcos Livi promove intercâmbio internacional em São Francisco de Paula

Participam do evento as pioneiras do movimento de Street Food no País de Gales, Sam e Shauna (à esquerda), e o chef Adriano Andrade, que atua no Brasil, Austrália e América do Norte. Acervo pessoal / Divulgação

Olha só que bacana! Vai rolar mais uma edição especial do projeto A Ferro e Fogo, que ocorre aos domingos no centenário Parador Hampel, em São Francisco de Paula.

No próximo domingo (14), a experiência gastronômica idealizada pelo chef Marcos Livi recebe assadores convidados do Reino Unido e da Austrália, marcando uma conexão internacional.

O encontro reunirá o brasileiro radicado na Austrália, Adriano Andrade, e a dupla britânica Sam e Shauna, referência em culinária ao ar livre no País de Gales.

A proposta é apresentar ao público diferentes modos de preparo que dialogam com tradições gaúchas, técnicas de competição e a cultura de churrasco norte-americana e britânica.

Como participar