Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

O premiado chef Marcos Livi promove intercâmbio internacional em São Francisco de Paula

A experiência gastronômica ocorre neste domingo (14), no Parador Hampel. Veja como participar

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS