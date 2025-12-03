Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Músico sul coreano se apresenta em Caxias do Sul

Projeto de música cibernética do artista Octopoulpe será apresentado no dia 9, no Teatro do Sesc. Abertura vai ser da banda Grogue

