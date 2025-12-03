Músico sul coreano se apresenta em Caxias do Sul

Te liga! Na próxima terça-feira (9) vai rolar show do Octopoulpe, artista sul coreano que mescla experimentações sonoras como math-rock, jazz e metal extremo com interações cibernéticas audiovisuais.
O cara se apresenta no Teatro do Sesc Caxias, a partir das 18h30min. A abertura vai ser da banda caxiense Grogue.
A data em Caxias integra parte da turnê mundial do músico. Apenas nos países da América do Sul o cara vai tocar em mais de 40 shows ao longo de 45 dias.
Quanto custa
Ingressos antecipados a R$ 30 ou R$ 15 meia-entrada (PCD, idosos, estudantes, professores) à venda por PIX chave 02232123006 (Gregory Elia Debaco) com comprovantes enviados para o fone (54) 99982-5990. Na hora, R$ 50.