Músico sul coreano se apresenta em Caxias do Sul

Octopoulpe se apresenta no Teatro do Sesc Caxias, terça-feira (9), a partir das 18h30min. Acervo pessoal / Divulgação

Te liga! Na próxima terça-feira (9) vai rolar show do Octopoulpe, artista sul coreano que mescla experimentações sonoras como math-rock, jazz e metal extremo com interações cibernéticas audiovisuais.

O cara se apresenta no Teatro do Sesc Caxias, a partir das 18h30min. A abertura vai ser da banda caxiense Grogue.

A data em Caxias integra parte da turnê mundial do músico. Apenas nos países da América do Sul o cara vai tocar em mais de 40 shows ao longo de 45 dias.

Quanto custa