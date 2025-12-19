Maristela Scheuer Deves vence duas categorias do Prêmio Ages com 'O Mistério da Dama Fantasma'

O livro de Maristela Scheuer Deves é primeiro volume da série "Clube das 6 Estrelas", publicada pela Avec Editora. Gabriel Bortulini / Divulgação

Olha só que bacana! Há poucos dias anunciei aqui na coluna 3por4 o lançamento de O Subterrâneo dos Jesuítas, segundo livro da série Clube das 6 Estrelas, escrito pela minha ex-colega de firma, a jornalista Maristela Scheuer Deves.

Pois então, fico feliz em te contar que ela foi a grande vencedora do Prêmio Ages, promovido pela Associação Gaúcha de Escritores, pelo livro O Mistério da Dama Fantasma.

A obra, que é primeiro volume da série Clube das 6 Estrelas, publicada pela Avec Editora, recebeu dois troféus: Melhor Livro na Categoria Juvenil e Livro do Ano, principal distinção da premiação, concedida ao título mais votado entre todas as categorias inscritas.

— É uma alegria enorme e também uma grande responsabilidade receber um prêmio decidido por colegas de ofício. Saber que o livro passou primeiro por um júri e depois foi escolhido pelos próprios escritores torna tudo ainda mais significativo — destaca Maristela.

O público também já pode esperar por novos capítulos da série. O terceiro volume, com título provisório O Caso do Leitor Desaparecido, tem lançamento previsto para 2026.