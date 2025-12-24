Lindonês Silveira cria monumento para homenagear Monte Alegre dos Campos

Lindonês esculpiu pedra bruta para dar forma ao monumento "Sol de Monte Alegre", criado para celebrar os 30 anos do município. Lindonês Silveira / Divulgação

Tá ligado no Lindonês Silveira, artista visual e escultor caxiense? Pois então, há cerca de um ano o cara deixou a cidade rumo ao campo. Atualmente, mora em Monte Alegre dos Campos, perto de Vacaria. Por lá montou um ateliê onde produz suas obras à sombra de araucárias centenárias.

Uma das obras é essa foto aí acima. É a escultura monumental Sol de Monte Alegre, criada para celebrar o aniversário de 30 anos do município, cuja data é neste domingo, dia 28 de dezembro.

Monte Alegre tem sua origem no século XIX, quando, em 1820, foi fundada a Capela Nossa Senhora da Luz. Em 1917, o povoado foi elevado à categoria de distrito, passando a se denominar Vila Esteira.