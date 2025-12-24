Lindonês Silveira cria monumento para homenagear Monte Alegre dos Campos

Tá ligado no Lindonês Silveira, artista visual e escultor caxiense? Pois então, há cerca de um ano o cara deixou a cidade rumo ao campo. Atualmente, mora em Monte Alegre dos Campos, perto de Vacaria. Por lá montou um ateliê onde produz suas obras à sombra de araucárias centenárias.
Uma das obras é essa foto aí acima. É a escultura monumental Sol de Monte Alegre, criada para celebrar o aniversário de 30 anos do município, cuja data é neste domingo, dia 28 de dezembro.
Monte Alegre tem sua origem no século XIX, quando, em 1820, foi fundada a Capela Nossa Senhora da Luz. Em 1917, o povoado foi elevado à categoria de distrito, passando a se denominar Vila Esteira.
Atualmente, a população é de 3.180 pessoas, conforme censo do IBGE de 2022.