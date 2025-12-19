Glenn Close é a protagonista da comédia dramática 'Memórias de um Verão', em cartaz na Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Glenn Close, uma das mais importantes atrizes norte-americanas, quem diria, é a estrela que fecha a programação deste ano na Sala Ulysses Geremia.
Vai ser a última estreia do ano, porque o Centro de Cultura Ordovás ficará fechado ao público entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro, reabrindo no dia 5.
Glenn Close é a protagonista da comédia dramática Memórias de um Verão, baseado no livro da escritora finlandesa Tove Jansson.
O filme aborda temas como luto, descobertas e laços familiares profundos. A trama se passa em uma ilha isolada na Finlândia e acompanha um verão transformador na vida de uma criança e sua avó. Sessões sexta (19), sábado (20) e domingo (21), às 18h.