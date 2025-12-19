Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Glenn Close é a protagonista da comédia dramática 'Memórias de um Verão', em cartaz na Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Vai ser a última estreia do ano, porque o Centro de Cultura Ordovás vai fechar ao público entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro

