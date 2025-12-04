À mostra na Galeria Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, obras de sete mulheres artistas visuais

No espaço mais tradicional das artes visuais em Caxias, a Galeria Gerd Bornheim, na Casa da Cultura, entra em cartaz nesta quinta-feira (4) a mostra Corpo Objeto a partir das 19h. A entrada é franca.
A exposição é criação do Coletivo Núcleo: Corpo Objeto, composto por sete mulheres artistas visuais com experiências distintas, morando em diferentes estados e até fora do Brasil, unidas por um propósito maior: afirmar a potência criadora das mulheres artistas brasileiras. A exposição apresenta pesquisas individuais que se potencializam coletivamente.
Fazem parte da mostra:
- Taiane Carvalheiro (com a série Neblina);
- Paula Ribeiro (Limiar/Linear);
- Mariana Guieiro (Corpo);
- Mozileide Neri (A poesia do corpo);
- Adriana Martins (Travessia);
- Andressa Moreira (Sem narrativas);
- Rafaela Angeli (re.tra.ta.ção).
Visitação até 14 de janeiro. Pinta lá!