Filme com quatro indicações ao Globo de Ouro é uma das estreias da Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Quatro filmes, incluindo produções premiadas e um documentário caxiense, estreiam nesta quinta-feira (11) na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul (veja lista completa abaixo).
Com quatro indicações ao Globo de Ouro, o grande destaque é a produção iraniana Foi Apenas um Acidente. Entram ainda em cartaz a comédia romântica italiana Primeiro Encontro e o premiado filme brasileiro A Natureza das Coisas Invisíveis.
Com sessões gratuitas, outras opção é o documentário caxiense Menegat 70 Anos de Música, dirigido por Le Daros.
Agende-se
- A Natureza das Coisas Invisíveis - de quinta à domingo às 14h30min
- Foi Apenas um Acidente - de quinta à domingo às 16h15min
- Menegat, 70 Anos de Música (documentário caxiense com sessões gratuitas) - de quinta à domingo às 18h
- Primeiro Encontro - de quinta à domingo às 19h30min