Fechado desde dezembro de 2021, bar de Farroupilha vai reabrir com a mesma proposta em um novo local 

O novo endereço do bar é na Rua da República, 445, Centro - Farroupilha. Gustavo Covolan / Divulgação

Tá ligado no Muinho Club? Pois então, o bar de Farroupilha, que estava fechado desde dezembro de 2021, após ter sido pedido a desocupação do prédio do antigo Moinho Covolan, vai reabrir. Dizem que a vibe será a mesma, porém em um novo local.

A reabertura ocorre nesta quinta-feira (18), a partir das 20h, com os DJs Fran Bortolossi, Kosma88 e Daniel Dalzochio. Antecipados a R$ 40, à venda no local.

No sábado (20), a partir das 18h, vai rolar show com a banda caxiense Por Natureza e também discotecagem com Xexa. Antecipados a R$ 20, à venda no site Sympla. No local, R$ 30.

Onde fica