Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Fechado desde dezembro de 2021, bar de Farroupilha vai reabrir com a mesma proposta em um novo local 

No sábado (20), o show vai ser com a banda Por Natureza 

