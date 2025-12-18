Explicar o inexplicável

À borda. No limite. À beira. Confim. Entre a terra firme — firme? — e o penhasco.

Dramático? Com trilha sonora do Tom Waits, sim. Visto do outro lado é só uma piscina com borda infinita e com vista pras montanhas. Lugar de descanso; refúgio no mato pra fugir dos implacáveis seres humanos.

Nem tudo é o que parece. Por vezes é do breu que vem a iluminação, né, não, Waly Salomão?

“quando quero saber o que ocorre à minha volta

ligo a tomada abro a janela escancaro a porta

experimento invento tudo nunca jamais me iludo

quero crer no que vem por beco escuro”

Na cartilha da vida, circunscrita, atada no cabresto, é preciso buscar a luz, render-se diante da cruz – e toda religião tem a sua — e devotar-se por inteiro às sagradas escrituras.

Todo rito é uma passagem; antes do mergulho nem parece que vai doer.

“Ó Deus, podemos gemer sem culpa?”

Adélia, a devota. Sempre Adélia a nos redimir. Adélia reivindica a luz, apesar das trevas. Cacaso, o marginal, vê na treva lugar de consolo:

“Este mergulho na treva

ainda é meu consolo.

Vida, que sei de ti?

Talvez nada, talvez nem isso…”

Nem tudo é o que parece. Pelo menos à primeira vista. Antes de pisar o pé na borda é impossível dizer se logo ali no horizonte se revela um oásis ou um penhasco.

Nem todo desfiladeiro é morte, pode ser travessia de tropeiros que carregam mantimentos. Assim como nem todo oásis é paraíso, pode ser só miragem.

Clarice, a misteriosa, provoca:

“Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer?”.

Nem toda palavra é um convite; é preciso estar atento e forte. Hilda, a sagaz, bota ordem no coreto, silenciando os desconcertados:

“É triste explicar um poema, é inútil também. Um poema não se explica. É como um soco. E, se for perfeito, te alimenta para toda a vida.”

*****