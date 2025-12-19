Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Estreia nesta sexta-feira o documentário 'É Arte, São Elas', dirigido por Nicolas Mabilia, no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul

A produção acompanha o processo criativo de três cantoras da Serra: Emely Polli, Marieli Oliveira e Rhay Santos

