Estreia nesta sexta-feira o documentário 'É Arte, São Elas', dirigido por Nicolas Mabilia, no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul

Estreia nesta sexta-feira (20) o documentário É Arte, São Elas, com direção de Nicolas Mabilia e produção de Nicolle Polli. Vai ser lá no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573), a partir das 19h.
O doc destaca a força e a presença feminina na cena musical da Serra, acompanhando o cotidiano, as vivências e os processos criativos de três cantoras da região: Emely Polli (Flores da Cunha), Marieli Oliveira (Garibaldi) e Rhay Santos (Caxias do Sul).
Pinta lá. A entrada é franca. Após a exibição, que vai contar com intérprete de Libras, vai rolar uma conversa aberta com as artistas.