Estilista caxiense apresenta coleção em um dos desfiles mais prestigiados da moda carioca

O estilista caxiense Teodoro Salazar é um dos nomes em ascensão da moda autoral na Serra gaúcha. Acervo pessoal / Divulgação

O estilista caxiense Teodoro Salazar foi convidado para participar de um dos mais prestigiados desfiles do calendário de moda do Rio de Janeiro e que ocupará o icônico Copacabana Palace.

Salazar apresenta nesta terça-feira (9) a sua nova coleção de inverno Oásis, assinada pela marca homônima, durante o Mirror Fashion Day.

Com conceito que traduz a ideia de refúgio, calor e acolhimento em meio ao frio, a coleção Oásis de Inverno aposta em uma cartela de tons terrosos quentes — marrom, caramelo, terracota e bege — combinados com verdes profundos, como musgo e esmeralda, além de pontos de luz em dourado e creme.

Os materiais reforçam a proposta sensorial: lã, veludo, camurça, couro, tricô e algodão encorpado, com riqueza de texturas.

Modelo Bruna Romanha veste coleção criada pelo estilista caxiense Teodoro Salazar. Entre os detalhes, botões de madeira e metal envelhecido. Silas Abreu / Divulgação

As silhuetas transitam entre conforto e sofisticação, com casacos alongados, suéteres amplos, alfaiataria bem estruturada, vestidos em malha e saias midi.

Detalhes como botões de madeira ou metal envelhecido, golas altas, cintos que destacam a cintura, pele sintética e bordados inspirados na natureza findam a narrativa estética da coleção.