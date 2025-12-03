Escritor caxiense revisita memórias da juventude em bairro operário

Eu disse pra vocês que contaria aqui na coluna quando o escritor caxiense T. S. Marcon fosse lançar o novo livro, o terceiro de sua carreira literária.
Pois então, a sessão de autógrafos de Enquanto visões da rua dançam na minha cabeça vai ser neste sábado (6), das 10h às 14h, na Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570).
Publicada pela Editora Caos&Letras, a obra se desdobra por meio de uma coleção de história curtas que podem ser lidas como um romance fragmentado.
Marcon conduz o leitor por ruas, bares, motéis, calçadas e até por terrenos baldios, que acabam formando um corpo em movimento, pouco a pouco esvaziado por um capitalismo periférico que transforma o desejo em performance, o tempo em exaustão.
Pinta lá pra saber mais e trocar uma ideia com o Marcon. A entrada é franca e o livro sai por R$ 69.