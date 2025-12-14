Curta-metragem em tom de humor gótico estreia em Gramado

Ler resumo

As relações pós-vida são o tema do curta-metragem produzido pela proponente Naiana Amorim e Melancia Filmes, produtora audiovisual de Gramado. Melancia Filmes / Divulgação

Te liga! Nesta segunda (15) e terça-feira (16), vão rolar tem sessões do curta-metragem gramadense Gazeta Funerária.

Segunda-feira, às 15h, vai ser no Centro de Cultura da Várzea Grande (Rua do Trabalhador, 201 – Gramado) e, terça, às 19h30min, na Biblioteca Municipal Cyro Martins (rua São Pedro, 369 / fundos - Gramado). A entrada é franca.

Enquanto fazia chá, Victoria Amorim se surpreendeu quando a irmã Naiana propôs filmarem um curta-metragem.

— A expressão da Vic se iluminou quando eu falei de rodar o Gazeta Funerária e o edital da Lei Paulo Gustavo era um excelente momento para concretizar a ideia — conta Naiana, diretora do filme.

— A Victoria tem um humor incomum que mistura o gótico de Tim Burton com o cotidiano de Gilmore Girls e isso fez ela criar o universo da Gazeta Funerária — complementa Naiana, proponente do projeto.

O filme é sobre um contexto de pós-vida, em que as pessoas moram no pequeno vilarejo chamado Pacífico e Martha reencontra suas amigas Gertrudes e Terezinha. Terezinha insiste que o lugar é calmo, mas não é bem isso que se verá na tela.

Financiamento