Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Curta-metragem em tom de humor gótico estreia em Gramado

Sessões gratuitas de “Gazeta Funerária” ocorrem nesta segunda (15) e terça-feira (16), no Centro de Cultura da Várzea Grande e Biblioteca Municipal Cyro Martins

