Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Curta-metragem caxiense tem sessão gratuita na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás

"Operação Festa Surpresa" conta a história de um grupo de amigos que deseja celebrar o aniversário de um dos colegas e precisa localizar um DJ pra festa

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS