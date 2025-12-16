Curta-metragem caxiense tem sessão gratuita na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás

Tá lembrado do curta-metragem Operação Festa Surpresa, produzido por 20 estudantes do projeto social Cinema Conquista, realizado na Zona Sul de Caxias do Sul?
Pois então, o filme que já foi exibido no GNC Cinemas (Shopping Villagio Caxias) pode ser visto também na Sala Ulysses Geremia, point do cinema alternativo caxiense, lá no Centro de Cultura Ordovás.
O curta conta a história de um grupo de amigos que deseja celebrar o aniversário de um dos colegas e precisa localizar o DJ que fará a festa acontecer.
Agende-se
Sessão do curta-metragem Operação Festa Surpresa nesta terça-feira (16), às 20h, na Sala Ulysses Geremia. Entrada franca.