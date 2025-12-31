Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

O que será de 2026?
Cultura é mais do que lazer

Caxias do Sul é uma cidade de artistas importantes em todas as linguagens e de produtores respeitados em todo o Estado e até fora dele. O que é preciso fazer para que a cidade reconquiste seu protagonismo?

