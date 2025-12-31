Cultura é mais do que lazer

Nos primeiros dias de janeiro de 2025, depois da polêmica sobre a exposição “Baixa Colateral Distópica”, a Secretaria Municipal da Cultura fechava o Centro de Cultura Ordovás, um dos espaços mais importantes da cidade reabrindo-o ao público no dia 13 de janeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na época, até o Ministério Público foi acionado para interceder. O resultado? Em nota enviada à reportagem, em 7 de janeiro de 2025, o órgão pontuou que após “realizar diligências no local”, “constatou que a exposição não afronta o direito fundamental à proteção integral de crianças e adolescentes, uma vez que localizada numa sala reservada”.

Não é de hoje, mas os trabalhadores da Cultura, que, aliás, é um dos setores mais importantes da economia criativa, têm sofrido retaliações de toda sorte: seja pela via política, social e, até, pelas mais diversas violências. Quem rompe esse olhar estagnado, vê que Cultura também é educação, cidadania, geração de renda e saúde.

Não é retórica! O acesso à Cultura transforma vidas.

Cultura não é apenas lazer. E quando vista apenas sob essa ótica é simples afirmar que importa mais o trabalho do que o lazer. Sobretudo em uma cidade que tatua na alma o verbo “trabalhar”. Contudo, Caxias também é uma cidade de artistas importantes em todas as linguagens e de produtores culturais respeitados em todo o RS (e até fora dele).

E volto ao começo do texto, ao afirmar que é visível o descompasso da cena cultural na cidade. Se em toda a cadeia produtiva há expoentes, por que parece que a coisa não anda? É porque o poder público, que deveria agir como articulador desse processo, se esquiva de colocar em prática as políticas públicas que têm o poder de reconduzir Caxias para o lugar de protagonismo no contexto estadual (e até nacional).

2025 fecha com cenas de esperança que vêm lá do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. O Graffitour recebeu distinção nacional no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. É a resposta da periferia de que arte, cultura, educação e pertencimento andam de braços dados. Ulisses Castro / Agencia RBS

Fecho essa carta — carinhosamente endereçada a todos os agentes culturais — com uma cena que enche o coração de esperança (foto acima).

O Museu de Arte Regina Rodrigues Machado, no Euzébio Beltrão de Queiroz, inaugurado em novembro de 2025, foi coroado logo no mês seguinte com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, instituído pelo Iphan.