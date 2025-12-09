Casa Anjos Voluntários promove feira e exposição com alunos do projeto Metamorfose de Nós

O projeto é uma realização de Manuela da Rosa com recursos do Financiarte, de Caxias do Sul. Liliane Giordano / Divulgação

Nesta sexta-feira (12) os alunos que participaram do projeto Metamorfose de Nós ao longo deste ano vão expor e vender suas obras de macramê na Feira de Natal e Exposição dos Anjos a ser realizada na Casa Anjos Voluntários, em Caxias do Sul. Vai ser das 14h30min às 17h30min.

A verba arrecadada servirá como incentivo para os novos artesãos perceberem no macramê também uma forma de ganhos financeiros na economia da cultura.

A Casa Anjos Voluntários fica localizada na Av. Benjamin Custódio de Oliveira, 152 - bairro Charqueadas - Caxias do Sul.