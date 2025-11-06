Veja onde assistir "O Agente Secreto", que vem sendo tratado como o filme do ano, no Brasil

Mais uma vez — e tantas vezes quantas forem necessário falar sobre isso _ entra em cartaz um filme que aborda a ditadura militar no Brasil. E, mais uma vez, despertando enorme expectativa.
Trata-se de O Agente Secreto, novo filme de Kléber Mendonça Filho (de Retratos Fantasmas e Bacurau).
O Agente Secreto narra a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia, que busca refúgio em Recife após fugir de São Paulo. Ele logo descobre que a cidade está longe de ser o refúgio que esperava e se vê em meio a espionagem e perigos.
O filme mistura suspense policial com comédia, realismo fantástico e elementos de thriller político, abordando temas como resistência, identidade e memória.
Onde assistir
Em Caxias, O Agente Secreto está em cartaz no GNC Cinemas (Shopping Villagio) e Cinépolis (Shopping Bourbon San Pellegrino).