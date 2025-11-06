Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Veja onde assistir "O Agente Secreto", que vem sendo tratado como o filme do ano, no Brasil

Depois do sucesso de público e crítica de "Ainda Estou Aqui", a nova produção de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura no elenco, entra em cartaz gerando enorme expectativa

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS