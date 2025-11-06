Veja onde assistir "O Agente Secreto", que vem sendo tratado como o filme do ano, no Brasil

Wagner Moura é o protagonista de "O Agente Secreto", novo filme do cineasta Kléber Mendonça Filho, em cartaz em Caxias. Victor Jucá / Divulgação

Mais uma vez — e tantas vezes quantas forem necessário falar sobre isso _ entra em cartaz um filme que aborda a ditadura militar no Brasil. E, mais uma vez, despertando enorme expectativa.

Trata-se de O Agente Secreto, novo filme de Kléber Mendonça Filho (de Retratos Fantasmas e Bacurau).

Leia Mais Documentário sobre violência doméstica será exibido no UCS Cinema

O Agente Secreto narra a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia, que busca refúgio em Recife após fugir de São Paulo. Ele logo descobre que a cidade está longe de ser o refúgio que esperava e se vê em meio a espionagem e perigos.

Leia Mais Jovens caxienses produzem curta-metragem que será exibido no GNC Cinemas

O filme mistura suspense policial com comédia, realismo fantástico e elementos de thriller político, abordando temas como resistência, identidade e memória.

Onde assistir