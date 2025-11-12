Veja a agenda de shows da banda Calmamente, agora com nova produtora agenciando a carreira

A banda de reggae Calmamente foi formada em 2008. Willian de Faria de Vargas / Divulgação

Tá ligado na Calmamente? A banda caxiense está com uma nova produtora pera gerenciar sua carreira. É a Volume Um Produtora, do cineasta e DJ Jorge de Jesus, que já trouxe pra cá artistas como Los Hermanos, Mundo Livre, Celso Blues Boys, Solon Fishbone e Fernando Noronha.

Formada em 2008, a Calmamente lançou em 2020 o EP Luz De Um Novo Dia, com seis faixas autorais, disponibilizado nas plataformas digitais.

Atualmente, a formação tem Bruno Cacagnoli (voz e guitarra), Isaque Rocha (guitarra), Neimar Faria (teclado), Cleber Soares (baixo) e Leonardo Mariense (bateria).

A banda está prestes a lançar um novo trabalho com single de pré-lançamento para o início do verão, além da retomada do projeto Calmamente nas Escolas, para o primeiro semestre de 2026.

Agende-se

Pois bem, o primeiro fruto dessa parceria é a série de shows de cito a seguir: