Veja a agenda de shows da banda Calmamente, agora com nova produtora agenciando a carreira

Tá ligado na Calmamente? A banda caxiense está com uma nova produtora pera gerenciar sua carreira. É a Volume Um Produtora, do cineasta e DJ Jorge de Jesus, que já trouxe pra cá artistas como Los Hermanos, Mundo Livre, Celso Blues Boys, Solon Fishbone e Fernando Noronha.
Formada em 2008, a Calmamente lançou em 2020 o EP Luz De Um Novo Dia, com seis faixas autorais, disponibilizado nas plataformas digitais.
Atualmente, a formação tem Bruno Cacagnoli (voz e guitarra), Isaque Rocha (guitarra), Neimar Faria (teclado), Cleber Soares (baixo) e Leonardo Mariense (bateria).
A banda está prestes a lançar um novo trabalho com single de pré-lançamento para o início do verão, além da retomada do projeto Calmamente nas Escolas, para o primeiro semestre de 2026.
Agende-se
Pois bem, o primeiro fruto dessa parceria é a série de shows de cito a seguir:
- Quinta-feira (13) - Bier Haus
- Domingo (16) - Blauthbier
- Domingo (23) - Festival Reggae durante a Semana da Consciência Negra
- Sábado (6/12) - Spy Bar