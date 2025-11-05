Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
"Travessias - Narrativas Curtas Sobre Adoção" será lançado neste sábado, no Zarabatana Café, em Caxias

A obra reúne textos de Adriana Antunes, Alessandra Rech, Ana Cardoso, Dinarte Albuquerque Filho e Pablo Morenno. A curadoria é de Ana Cardoso

