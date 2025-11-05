"Travessias - Narrativas Curtas Sobre Adoção" será lançado neste sábado, no Zarabatana Café, em Caxias

O Instituto Filhos realiza neste sábado (8) o lançamento do livro Travessias - Narrativas Curtas Sobre Adoção. O encontro com os autores para sessão de autógrafos ocorre a partir das 17h, no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias. Aberto ao público, o evento terá distribuição gratuita de exemplares.
Organizado por José Otavio Carlomagno, escritor e presidente do Instituto Filhos, a obra reúne textos de autores reconhecidos como Adriana Antunes, Alessandra Rech, Ana Cardoso, Dinarte Albuquerque Filho e Pablo Morenno. A curadoria é de Ana Cardoso. No total, são 25 textos, sendo cinco de cada autor com narrativas sobre a forma de amar pela adoção.
O projeto é financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Caxias do Sul e conta com apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon, Blue Tree Towers e Otimiza Consultoria.