Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Travessia entre memória, ancestralidade e resistência é a tônica da exposição da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro

No contexto da mostra, o búzio representa tanto a espiritualidade afro-brasileira quanto a riqueza simbólica

