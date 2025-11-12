Travessia entre memória, ancestralidade e resistência é a tônica da exposição da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro

Tá ligado na Temporada da Cultura Negra? Então, estão na pauta uma série de atividades alusivas ao Mês da Consciência Negra, que ocorrem em diversos espaços da cidade. A grande maioria das atrações são gratuitas. Como é o caso da exposição Caminhos do Mar, da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro.
A mostra, em cartaz no Sesc Caxias, nasceu do desejo de homenagear aqueles que, tirados de seu lugar e levados à força pelos oceanos, tiveram suas vidas ceifadas nas águas durante a travessia atlântica, diz a fotógrafa. E também celebrar os descendentes dos que resistiram, os que chegaram, os que seguem existindo e construindo caminhos.
Em cada imagem, o mar é mais do que cenário: é testemunha e memória. O símbolo do búzio aparece como elemento central — concha que guarda o som das águas e o eco das vozes ancestrais. No contexto da exposição, o búzio representa tanto a espiritualidade afro-brasileira quanto a riqueza simbólica e cultural trazida por esse povo que transformou dor em herança, e o oceano em caminho.
Tatieli é fotógrafa há 15 anos, com atuação voltada à documentação de manifestações culturais, artísticas e sociais. Seu trabalho busca a interseção entre imagem, memória e identidade, com especial interesse em projetos que valorizam o território e a ancestralidade.
Agende-se
- O quê: exposição Caminhos do Mar, da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro.
- Quando: visitação até o dia 28, das 9h às 17h (de segunda a sexta).
- Onde: Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462, bairro Pio X - Caxias).
- Quanto: entrada franca.