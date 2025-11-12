Travessia entre memória, ancestralidade e resistência é a tônica da exposição da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro

A modelo da mostra fotográfica é Carla Vanez, com produção de arte de Adriane Brito. Tatieli Sperry Monteiro / Divulgação

Tá ligado na Temporada da Cultura Negra? Então, estão na pauta uma série de atividades alusivas ao Mês da Consciência Negra, que ocorrem em diversos espaços da cidade. A grande maioria das atrações são gratuitas. Como é o caso da exposição Caminhos do Mar, da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro.

A mostra, em cartaz no Sesc Caxias, nasceu do desejo de homenagear aqueles que, tirados de seu lugar e levados à força pelos oceanos, tiveram suas vidas ceifadas nas águas durante a travessia atlântica, diz a fotógrafa. E também celebrar os descendentes dos que resistiram, os que chegaram, os que seguem existindo e construindo caminhos.

Em cada imagem, o mar é mais do que cenário: é testemunha e memória. O símbolo do búzio aparece como elemento central — concha que guarda o som das águas e o eco das vozes ancestrais. No contexto da exposição, o búzio representa tanto a espiritualidade afro-brasileira quanto a riqueza simbólica e cultural trazida por esse povo que transformou dor em herança, e o oceano em caminho.

Tatieli é fotógrafa há 15 anos, com atuação voltada à documentação de manifestações culturais, artísticas e sociais. Seu trabalho busca a interseção entre imagem, memória e identidade, com especial interesse em projetos que valorizam o território e a ancestralidade.

