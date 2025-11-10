Série documental "7 Dias da Semana" aborda a presença trans no mercado de trabalho

Refletindo sobre a presença e a contribuição de pessoas trans na arte, na economia e na cultura da região, o projeto 7 Dias da Semana promove o lançamento de sua série documental.
O evento ocorre no dia 25 de novembro, às 20h, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás) com a exibição gratuita de todos os sete episódios. A partir dessa data, os vídeos também estarão disponíveis no canal do YouTube do projeto e no Instagram @7dias.dasemana.
Idealizado pela artista visual Guigo Dedecek, o trabalho reúne sete minidocumentários que retratam as rotinas, profissões e sonhos de sete pessoas trans:
- Bernardo Dal Pubel (tatuador e fotógrafo),
- Cleo Araujo (Bacharel em direito, primeira vereadora trans de Caxias do Sul),
- Maria Lilith (bailarina e arte-educadora),
- Marina Luísa (artista visual), Meri Moreira (profissional da beleza e cuidados pessoais),
- Naomi (DJ e cantora),
- Ayan Femme Scherer (atriz, comediante e passista de samba).
— O nome ficou ecoando na minha cabeça: onde estão esses corpos trans nos sete dias da semana? Quem são eles nesses sete dias? A ideia foi mostrar justamente isso: que pessoas trans estão em todos os lugares, em todos os dias — explica Guigo.
Com audiodescrição e legendas para surdos e ensurdecidos, o projeto busca ampliar o alcance e a acessibilidade da obra. O projeto recebeu investimento do edital Financiarte, da Secretaria Municipal da Cultura.