Série documental "7 Dias da Semana" aborda a presença trans no mercado de trabalho

Refletindo sobre a presença e a contribuição de pessoas trans na arte, na economia e na cultura da região, o projeto 7 Dias da Semana promove o lançamento de sua série documental.

O evento ocorre no dia 25 de novembro, às 20h, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás) com a exibição gratuita de todos os sete episódios. A partir dessa data, os vídeos também estarão disponíveis no canal do YouTube do projeto e no Instagram @7dias.dasemana.

Idealizado pela artista visual Guigo Dedecek, o trabalho reúne sete minidocumentários que retratam as rotinas, profissões e sonhos de sete pessoas trans:

Bernardo Dal Pubel (tatuador e fotógrafo),

(tatuador e fotógrafo), Cleo Araujo (Bacharel em direito, primeira vereadora trans de Caxias do Sul),

(Bacharel em direito, primeira vereadora trans de Caxias do Sul), Maria Lilith (bailarina e arte-educadora),

(bailarina e arte-educadora), Marina Luísa (artista visual), Meri Moreira (profissional da beleza e cuidados pessoais),

(artista visual), Meri Moreira (profissional da beleza e cuidados pessoais), Naomi (DJ e cantora),

(DJ e cantora), Ayan Femme Scherer (atriz, comediante e passista de samba).

— O nome ficou ecoando na minha cabeça: onde estão esses corpos trans nos sete dias da semana? Quem são eles nesses sete dias? A ideia foi mostrar justamente isso: que pessoas trans estão em todos os lugares, em todos os dias — explica Guigo.