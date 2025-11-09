RPG na mira do Órbita Literária desta segunda-feira, em Caxias do Sul

O Órbita Literária desta segunda-feira (10) vai se debruçar nos Jogos de Interpretação de Papéis (Role Playing Game, ou RPG). São jogos cooperativos onde os participantes criam histórias e vivem aventuras em conjunto.
Nesse Órbita, será apresentada uma visão geral sobre a história e funcionalidade dos RPGs de mesa, bem como seus impactos culturais, benefícios e curiosidades.
O painelista vai ser J. C. Fantin, escritor premiado, ilustrador, oficineiro cultural e mestre de RPG profissional de Caxias do Sul.
Autor dos livros Jornada em Corellà (2016), Pequeno Infinito (2018) e Extraplanetário (2019).
Agende-se
Vai ser nesta segunda-feira (10) , às 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - bairro Centro - Caxias do Sul. A entrada é franca.