Roberto Rossellini é tema de documentário inédito no Brasil a ser exibido em Caxias do Sul durante o Festival de Cinema Italiano

Cineasta italiano Roberto Rossellini dirigiu alguns dos clássicos filmes do neorealismo como a Trilogia da Guerra: "Roma, Cidade Aberta" (1945), "Paisà" (1946) e "Alemanha, Ano Zero" (1948). Cinémathèque Suisse / Divulgação

Seguem até o dia 9 de novembro as sessões do 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil. Mais uma vez, as exibições ocorrem na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. As sessões são gratuitas.

Nesta terça-feira (4), às 17h, vai rolar a exibição de Prima Della Rivoluzione (1964), de Bernardo Bertolucci. O filme explora os dilemas ideológicos e existenciais de um jovem burguês entre sua ideologia marxista e o conforto burguês de sua família.

E às 19h30min, será exibido o documentário inédito Roberto Rossellini, Più di una vita (2025). Dirigido por Ilaria de Laurentiis, Raffaele Brunetti, Andrea Paolo Massara, o filme aborda uma jornada íntima e reveladora sobre o homem por trás de um dos mestres do neorrealismo.

