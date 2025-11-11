Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Professora caxiense é selecionada para palestrar em congresso nacional de ciência e educação

Amanda Formehl Almeida é a única docente da região Sul convidada para subir ao palco da 8ª edição da Escola Sirius para Professores do Ensino Médio, que ocorre em janeiro de 2026, em Campinas

