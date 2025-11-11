Professora caxiense é selecionada para palestrar em congresso nacional de ciência e educação

Amanda Formehl Almeida participa da 8ª edição da Escola Sirius, voltada a professores de Física, Química e Biologia que atuam no Ensino Médio. Acervo pessoal / Divulgação

Olha só que bacana! A caxiense Amanda Formehl Almeida é uma das docentes convidadas para palestrar na 8ª edição da Escola Sirius para Professores do Ensino Médio (ESPEM), que ocorre de 12 a 17 de janeiro de 2026, em Campinas-SP.

O evento é ligado ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), organização social supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com apoio da Sociedade Brasileira de Física (SBF).

A ESPEM é voltada para professores de Física, Química e Biologia que atuam no Ensino Médio das redes pública ou privada de ensino, como é o caso da professora Amanda.

— O convite é para que eu dê um testemunho falando da minha experiência no congresso explicando de que forma melhorou a minha qualificação docente depois de ter sido selecionada para participar do congresso há dois anos — conta Amanda.

