Vem aí mais uma edição do CineSolar, projeto que reúne exibições de filmes ao ar livre, pipoca e diversão. O primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil volta à Serra com sessões em Vale Real (dia 11), Monte Belo do Sul (dia 12), Bento Gonçalves (dia 13), Alto Feliz (dia 14), Caxias do Sul (dia 16), Nova Pádua (dia 18), Nova Prata (dia 19), Protásio Alves (dia 22) e Veranópolis (dia 23).