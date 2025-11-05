Presidente emérito do Grupo RBS visita exposição do escultor João Bez Batti

Nesta quarta-feira, o presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, esteve na Serra. Em Bento Gonçalves, foi visitar o ateliê do escultor João Bez Batti – seu amigo de longa data. Mais tarde, Jayme veio a Caxias do Sul para visitar a exposição de Bez Batti, intitulada Mulher Flor, em cartaz na Galeria Arte Quadros até o dia 20 de dezembro.