Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Caxias e Bento
Notícia

Presidente emérito do Grupo RBS visita exposição do escultor João Bez Batti

 Jayme Sirotsky esteve na Serra visitando ainda o ateliê do escultor

