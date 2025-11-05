Neste sábado tem sarau Taruando o Verbo, no Zarabatana Café, em Caxias

Te liga! Vai rolar neste sábado (8), às 18h, a 9ª edição do sarau Taruando o Verbo. Mais uma vez vai rolar no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás. Pra quem ainda não tá ligado, a cada edição um verbo diferente é o ponto de partida para reflexões, trocas e performances artísticas.
O verbo da vez é "devenir", movimento que desfaz formas e inventa passagens, que cria ranhuras e lança sementes que nascerão entre a pedras, já que nada está pronto, tudo está em travessia.
Quem troca figurinhas sobre o tema é a professora, produtora cultural e mediadora de leitura Ana Cardoso e a professora e pesquisadora da história de Caxias e da imigração italiana, Aline Marques de Freitas.
Vai rolar ainda perfomance com a galera da Escola Internacional Fernando Dianes de Joropo Recio, Campus Brasil.