Projeto educacional antirracista destaca atividades da Escola Abramo Eberle, em Caxias do Sul

Em função da chuva dos últimos dias, foi transferida de sábado (8) para segunda-feira (10) a partir das 9h, a apresentação de um projeto pedagógico especial — e premiado —, intitulado Consciência Negra: Os desafios para vencer o racismo e preconceito por meio da Educação Antirracista.

A apresentação ocorre na Escola Estadual de Ensino Fundamental Abramo Eberle, onde o projeto é executado desde 2022. O evento é aberto ao público.

Em 2023, pro conta de sua relevância, o projeto foi premiado na 1ª edição do Prêmio Darcy Ribeiro - Caxias Educadora, instituído pela Câmara de Vereadores.

A coordenação da proposta pedagógica é do professor Roberto Carlos Dias, que tem amparo na BNCC e em legislações voltadas à educação que obrigam o ensino de História Afro-Brasileira em todo o país.

Proposta pedagógica é executada desde 2022, sob a coordenação do professor Roberto Carlos Dias (centro da foto). Acervo pessoal / Divulgação

