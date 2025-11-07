Projeto educacional antirracista destaca atividades da Escola Abramo Eberle, em Caxias do Sul

Em função da chuva dos últimos dias, foi transferida de sábado (8) para segunda-feira (10) a partir das 9h, a apresentação de um projeto pedagógico especial — e premiado —, intitulado Consciência Negra: Os desafios para vencer o racismo e preconceito por meio da Educação Antirracista.
A apresentação ocorre na Escola Estadual de Ensino Fundamental Abramo Eberle, onde o projeto é executado desde 2022. O evento é aberto ao público.
Em 2023, pro conta de sua relevância, o projeto foi premiado na 1ª edição do Prêmio Darcy Ribeiro - Caxias Educadora, instituído pela Câmara de Vereadores.
A coordenação da proposta pedagógica é do professor Roberto Carlos Dias, que tem amparo na BNCC e em legislações voltadas à educação que obrigam o ensino de História Afro-Brasileira em todo o país.
Para executar a mostra de trabalhos realizados pelos alunos, eixos temáticos são repassados anualmente para destacar a importância dos negros nas mais diversas áreas do conhecimento e que fazem transversalidade com outras disciplinas como Artes, Ciências, Matemática, Português, Educação Física, Inglês e Espanhol.