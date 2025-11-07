Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Projeto educacional antirracista destaca atividades da Escola Abramo Eberle, em Caxias do Sul

A proposta é executada desde 2022 sob a coordenação do professor Roberto Carlos Dias. Apresentação dos trabalhos dos alunos, agendada para o último sábado (8), foi transferida, e ocorre nesta segunda-feira (10)

Marcelo Mugnol

