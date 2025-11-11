Mostra Política de Cinema que celebra os 190 anos da Assembleia Legislativa tem sessões em Caxias do Sul

Desta terça-feira (11) a sábado (16), o UCS Cinema vai exibir filmes da Mostra Política de Cinema em celebração os 190 anos da Assembleia Legislativa.
A mostra é idealizada em parceria entre o Fórum Democrático e o Memorial do RS.
As sessões são gratuitas. Veja a seguir os filmes em cartaz:
Agende-se
Terça-feira (11), às 19h
- "Concha de Água Doce"
- "Mudança"
Quarta-feira (12), às 19h
- "Possa Poder"
- "O Caso do Homem Errado"
Quinta-feira (13), às 19h
- "Sabão Líquido"
- "A Cabeça de Gumercindo Saraiva"
Sexta-feira (14), às 19h
- "Não tem Mar Nesta Cidade"
- "Sobreviventes do Pampa"
Sábado (15)
- "Os Senhores da Guerra", às 14h
- "Legalidade", às 16h
- "Netto Perde Sua Alma", às 18h
- "O Tempo e o Vento", às 20h