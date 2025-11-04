Livro resgata histórias da comunidade de São Luiz, no interior de Farroupilha, com depoimentos de moradores e fotografias históricas

A obra reúne depoimentos dos moradores e fotos históricas da localidade do Terceiro Distrito do município. Reprodução / Divulgação

Com o objetivo de registrar as histórias da pequena e antiga comunidade de São Luiz, no interior de Farroupilha, a professora Ângela Maria Jung Silvestrin e a psicóloga Stela Maris Lovatto Ter Sarkissoff apresentam o livro A vida deste meu lugar. A obra reúne depoimentos dos moradores e fotos históricas da localidade do Terceiro Distrito do município.

O lançamento do livro será nesta sexta-feira (7), às 19h, no salão da comunidade de São Luiz. Além do coquetel com sessão de autógrafos, o evento contará com apresentação musical do tenor Dirceu Pastori e do pianista Paulo Johann.