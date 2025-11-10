Livro inspirado pela capivara Nicanor terá sessão de autógrafos em Caxias do Sul

Depois do lançamento na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, vai rolar mais uma sessão de autógrafos da obra Baio, o leão e Bola, o tatu.
Vai ser na sexta-feira (14), reunindo as escritoras Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli, e o ilustrador Frank Tartarus, na Livraria Do Arco da Velha, a partir das 17h30min.
Destinada ao público de cinco a 10 anos, a obra é baseada na história real da capivara Nicanor. A morte do animal, provocada por caçadores em 2023, causou comoção e motivou as autoras a transformar a dor e a indignação em uma narrativa voltada às crianças, reforçando a importância do cuidado com a natureza.
O livro é produzido a partir de recursos do Edital Financiarte, da Secretaria Municipal da Cultura, de 2024.
Agende-se
- O quê: sessão de autógrafos do livro Baio, o Leão e Bola, o Tatu, de Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli, com ilustrações de Frank Tartarus.
- Quando: sexta-feira (14), a partir das 17h30min.
- Onde: Livraria Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - Centro, Caxias do Sul).