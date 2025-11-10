Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Livro inspirado pela capivara Nicanor terá sessão de autógrafos em Caxias do Sul

Destinado ao público de cinco a 10 anos, "Baio, o leão e Bola, o tatu" é escrito por Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli, com ilustrações de Frank Tartarus

