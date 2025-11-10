Livro inspirado pela capivara Nicanor terá sessão de autógrafos em Caxias do Sul

Ilustrações da obra são de Frank Tartarus. Frank Tartarus / Divulgação

Depois do lançamento na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, vai rolar mais uma sessão de autógrafos da obra Baio, o leão e Bola, o tatu.

Vai ser na sexta-feira (14), reunindo as escritoras Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli, e o ilustrador Frank Tartarus, na Livraria Do Arco da Velha, a partir das 17h30min.

Destinada ao público de cinco a 10 anos, a obra é baseada na história real da capivara Nicanor. A morte do animal, provocada por caçadores em 2023, causou comoção e motivou as autoras a transformar a dor e a indignação em uma narrativa voltada às crianças, reforçando a importância do cuidado com a natureza.

O livro é produzido a partir de recursos do Edital Financiarte, da Secretaria Municipal da Cultura, de 2024.

Agende-se