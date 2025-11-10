"Histórias do Feito na Serra Gaúcha" reúne coleções de 14 marcas da Serra

Vai rolar nesta terça-feira (11) uma exposição super especial. Intitulada Histórias do Feito na Serra Gaúcha, a mostra reúne coleções de 14 marcas de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado, Pinto Bandeira e São Francisco de Paula. Em comum, todas participaram da curadoria do projeto Feito na Serra Gaúcha, do Sebrae.
O projeto proporciona às marcas a oportunidade de aprendizado com mentores nas áreas de criação, identidade e comunicação. No time de curadores, estão a estudiosa em moda, cultura e identidade Bernardete Venzon e a pesquisadora de comportamento e consumo Tatiane Alves.
A mostra dos trabalhos vai rolar nesta terça, no Espaço Sebrae de Negócios em Caxias do Sul. O evento é reservado para convidados.
Mas não fica desapontado, porque eu vou lá e conto tudo pra vocês por meio de uma reportagem especial que vai ser publicada no final de semana, no caderno +Serra.
Participam da 5ª edição do projeto as seguintes marcas:
- Naturin Confecções
- Trecos com Arte,
- Alumniee Cosméticos
- Mes Confecções
- Casa Tecelagem
- Gugge bolsas
- V79
- Alla design
- Moni
- Tábuas de São Chico
- Flo Arte em Cerâmica
- Roder
- Maria Flor Leather
- Mãos de Palha
Saiba como se inscrever para participar da edição de 2026
- As inscrições para 2026 já estão abertas.
- O pré-requisito é ter o processo de criação voltado para o vestuário, acessórios, calçados, artesanato, móveis e home design.
- Mais informações pelo Instagram @feitonaserragaucha ou pelo telefone (54) 99945-0577.