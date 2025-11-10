"Histórias do Feito na Serra Gaúcha" reúne coleções de 14 marcas da Serra

A mostra dos trabalhos ocorre nesta terça-feira (11), no Espaço Sebrae de Negócios em Caxias do Sul. Beth Venzon / Divulgação

Vai rolar nesta terça-feira (11) uma exposição super especial. Intitulada Histórias do Feito na Serra Gaúcha, a mostra reúne coleções de 14 marcas de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado, Pinto Bandeira e São Francisco de Paula. Em comum, todas participaram da curadoria do projeto Feito na Serra Gaúcha, do Sebrae.

O projeto proporciona às marcas a oportunidade de aprendizado com mentores nas áreas de criação, identidade e comunicação. No time de curadores, estão a estudiosa em moda, cultura e identidade Bernardete Venzon e a pesquisadora de comportamento e consumo Tatiane Alves.

A mostra dos trabalhos vai rolar nesta terça, no Espaço Sebrae de Negócios em Caxias do Sul. O evento é reservado para convidados.

Mas não fica desapontado, porque eu vou lá e conto tudo pra vocês por meio de uma reportagem especial que vai ser publicada no final de semana, no caderno +Serra.

Participam da 5ª edição do projeto as seguintes marcas:

Naturin Confecções

Trecos com Arte,

Alumniee Cosméticos

Mes Confecções

Casa Tecelagem

Gugge bolsas

V79

Alla design

Moni

Tábuas de São Chico

Flo Arte em Cerâmica

Roder

Maria Flor Leather

Mãos de Palha

Saiba como se inscrever para participar da edição de 2026