Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Grupo Flow do Bairro estreia espetáculo de breaking no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Os ingressos para assistir "Quebrando Barreiras" custam R$ 15 e serão vendidos na hora, na bilheteria da Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto

