Grupo Flow do Bairro estreia espetáculo de breaking no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Em julho deste ano, B.Boy e B.Girls do Flow do Bairro se apresentaram na Praça Dante Alighieri, levando ao centro da cidade o potencial criativo da periferia. Priscila Minuzzo / Divulgação

Formado por nove dançarinos da periferia de Caxias do Sul, o grupo Flow do Bairro estreia na sexta-feira (7) um novo espetáculo de breaking.

Quebrando Barreiras terá sessão às 20h, na Sala Prof. Valentim Lazzarotto, prédio anexo ao Centro de Cultura Ordovás. Ingressos a R$ 15 à venda na hora, na bilheteria do teatro.

Toda a renda será destinada às ações de desenvolvimento artístico do grupo.

A concepção, direção e coreografia é de Geovani de Gregori (Ge Break), referência na cena do Rio Grande do Sul.

— A gente vem de um grupo amador, da comunidade, que está se conhecendo, e agora acaba se tornando um grupo com objetivo mais profissional. Isso, por si só, já é quebrar barreiras — resume Ge Break.

O elenco é formado por nove dançarinos. São cinco B.Girls e quatro B.Boys: Anderson da Silva Barbosa (Andershow), Davi Paim (Davizinho), Emanuelle Rodrigues Tonietto (Manuzitas), Marlison Adailson Sutil Soares (Sky), Renan da Silva Soares Barbosa (Renan), Rihanna Ribeiro Palaoro (Riri), Stephanie Letícia de Jesus Pedroso (Teffyzera), Vitória França Rodrigues (Vi) e Yuna Salles Martini (Yuna).