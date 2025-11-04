Exposição de artistas caxienses se apropria de signos e convenções estéticas clássicas para tecer um panorama crítico dos dias atuais

Entre os selecionados estão os artistas do Coletivo UN. Aline Chaves / Divulgação

Olha só que bacana, a partir do engajamento de uma série de artistas de Caxias do Sul, o Ponto Coletivo tem se consolidado como mais um espaço de fomento da cena da cidade.

Dito isso, te aviso que vai rolar nesta quarta-feira (5) a abertura da exposição coletiva Naturezas-mortas-vivas, reunindo dezenove artistas visuais. A organização e curadoria é do trio-maravilha Marina Luísa Almeida, Nilton Dondé e Rafael Dambros, que defendem o seguinte ponto de partida:

"A exposição apresenta-se como uma proposição que se apropria de signos e convenções estéticas clássicas da história da arte como possível estratégia para contornar algoritmos, moralismos, 'cidadãos de bem', e a ignorância — articulando, assim, uma narrativa que busca dialogar criticamente com os dias atuais".

Além da exposição, estão previstas três atividades que integram a programação de Naturezas-mortas-vivas.

A primeira é a vernissage, que ocorre nesta quarta-feira, às 19h, com uma fala dos artistas, curadores e organizadores do projeto.

A segunda atividade é uma visita mediada, aberta ao público em geral, no dia 27, às 19h40min.

Por fim, a finissage encerra a programação no dia 29, às 19h, com uma fala dos artistas e curadores, além de uma oficina como parte da celebração de encerramento.

Artistas convidados

Adriel Cardoso, Allef, Arthur Della, Celso Bordignon, Coletivo UN, Fabio Varela, Gesiel Oliveira, Marcos Leal, Marina Luisa, Marina Procházka, Marina Rombaldi, Nicole Martinato, Nilton Dondé, Pedro Bah, Pedro EMCB, Rafael Dambros, Renan Isoton, Verlu Macke e Vivi Pascoal.

"Cabeça de artista em bandeja de alumínio", tela em óleo sobre tela, integra a mostra. Rafael Dambros / Divulgação

