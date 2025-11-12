 Entre sambas, bossas, canções de amor e desamor: cantora Camila Dengo estreia novo show em Caxias

Roteiro do show é da cantora Camila dengo. Marina Bastos / Divulgação

Depois de uma prévia em janeiro do ano passado, a cantora Camila Dengo e o violonista Lázaro Nascimento estreiam o show Lado B do Amor - Entre a Flor e o Espinho. Vai ser nesta sexta-feira (14), no palco do Zarabatana Café, a partir das 20h30min. Entrada gratuita.

Com arranjos delicados, a performance costura clássicos da música brasileira como Insensatez, Manhã de Carnaval, Último Desejo e Onde Anda Você, em meio a outras pérolas de sambas, bossas e canções de amor e desamor.

Acompanhados pelos músicos Nino Henz (baixo) e Rodrigo Zorzi (bateria), Camila e Lázaro conduzem o público por uma trilha sonora afetiva, marcada por melodias que confortam, versos que cortam e silêncios que dizem muito.

— A ideia do show anda comigo desde sempre e tomou forma durante a pandemia, quando com tempo sobrando, em função da diminuição dos trabalhos, eu e Lázaro começamos a tocar juntos, para dar vida a canções que eu gostava e que ele também gostava. A paixão pelas melodias e pela poesia da música brasileira nos uniu neste projeto, que apenas uma vez foi apresentado ao vivo, em janeiro de 2024. Agora com um roteiro pensado por mim, a ordem das músicas tem um fio condutor que é o ciclo das paixões... do encantamento à solidão — revela Camila.

