Documentário sobre violência doméstica será exibido no UCS Cinema

O documentário Eu, Dona de Mim, que aborda a violência doméstica a partir de depoimentos de vítimas e profissionais que atuam na defesa e proteção de mulheres que sofreram violência doméstica, será exibido no dia 19, às 14h, no UCS Cinema, em Caxias.

A sessão é aberta ao público e tem entrada franca.

Com realização da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, a obra aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade que nem sempre é vista.

Logo após a sessão, haverá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi.

