Documentário sobre violência doméstica será exibido no UCS Cinema

O documentário Eu, Dona de Mim, que aborda a violência doméstica a partir de depoimentos de vítimas e profissionais que atuam na defesa e proteção de mulheres que sofreram violência doméstica, será exibido no dia 19, às 14h, no UCS Cinema, em Caxias.
A sessão é aberta ao público e tem entrada franca.
Com realização da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, a obra aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade que nem sempre é vista.
Logo após a sessão, haverá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi.
Agende-se
- O quê: exibição do documentário Eu, Dona de Mim.
- Quando: quarta-feira (19), às 14h.
- Onde: UCS Cinema, Campus Central da UCS.
- Quanto: entrada franca.