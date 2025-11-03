Caxias recebe show da turnê que reúne dois expoentes do rock cristão: os brasileiros da Oficina G3 e os norte-americanos da Bride

Tá ligado na Oficina G3? Com mais de três décadas na estrada a banda paulista se consolidou como uma das mais importantes no cenário da música cristã no Brasil e na América Latina. Reconhecida por sua sonoridade que mistura rock, metal, pop e elementos progressivos, a banda tem um legado que atravessa gerações.
A formação atual da Oficina G3 conta com os músicos que marcaram época Juninho Afram (vocal/guitarra), Duca Tambasco (baixo), Jean Carllos (teclado). Pois então, os caras vêm pra Caxias num show da turnê em parceria com a banda Bride.
Os norte-americanos são os pioneiros do heavy metal cristão. Ente os hits da Bride estão Psychedelic Super Jesus, Heroes, Would You Die for Me e The Worm.
O show reunindo Oficina G3 e Bride vai ser no dia 20 de novembro, a partir das 19h, no UCS Teatro. Ainda há bilhetes à venda pelo site Clube do Ingresso, a partir de R$ 80.