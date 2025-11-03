Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Caxias recebe show da turnê que reúne dois expoentes do rock cristão: os brasileiros da Oficina G3 e os norte-americanos da Bride

A turnê que passa pela Serra gaúcha em novembro já está com ingressos à venda

