Caxias recebe show da turnê que reúne dois expoentes do rock cristão: os brasileiros da Oficina G3 e os norte-americanos da Bride

Tá ligado na Oficina G3? Com mais de três décadas na estrada a banda paulista se consolidou como uma das mais importantes no cenário da música cristã no Brasil e na América Latina. Reconhecida por sua sonoridade que mistura rock, metal, pop e elementos progressivos, a banda tem um legado que atravessa gerações.

A formação atual da Oficina G3 conta com os músicos que marcaram época Juninho Afram (vocal/guitarra), Duca Tambasco (baixo), Jean Carllos (teclado). Pois então, os caras vêm pra Caxias num show da turnê em parceria com a banda Bride.

Os norte-americanos são os pioneiros do heavy metal cristão. Ente os hits da Bride estão Psychedelic Super Jesus, Heroes, Would You Die for Me e The Worm.