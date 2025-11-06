Caxias do Sul terá espetáculo e workshops de dança contemporânea gratuitos

Os workshops ocorrem nos dias 8 e 22 deste mês, no Núcleo Artístico Ballet Margô, em Caxias. Inscrições gratuitas. Ballet em Foco / Divulgação

A Cia Matheus Brusa promoverá workshops gratuitos de dança contemporânea baseados no espetáculo Pineal. Vai ser neste sábado (8) e também no dia 22 deste mês, das 14h às 16h, no Núcleo Artístico Ballet Margô, em Caxias.

O espetáculo estreou na cidade no dia 29 de outubro, lotando o Teatro Pedro Parenti e será apresentado novamente em 14 de novembro, em duas sessões, na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás.

Leia Mais Grupo Flow do Bairro estreia espetáculo de breaking no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Os workshops serão ministrados pelo coreógrafo Matheus Brusa e o elenco. Os participantes poderão experimentar movimentos da dança contemporânea, explorando o corpo como uma forma de expressão e percepção. Será um momento para ampliar a sensibilidade dos dançarinos por meio da arte e de novas trocas criativas.

Os interessados devem ter alguma experiência com dança e, no mínimo, 12 anos.

Leia Mais Já estão à venda os ingressos para o show do paraibano Chico César em Caxias

Agende-se