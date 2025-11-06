Caxias do Sul terá espetáculo e workshops de dança contemporânea gratuitos

A Cia Matheus Brusa promoverá workshops gratuitos de dança contemporânea baseados no espetáculo Pineal. Vai ser neste sábado (8) e também no dia 22 deste mês, das 14h às 16h, no Núcleo Artístico Ballet Margô, em Caxias.
O espetáculo estreou na cidade no dia 29 de outubro, lotando o Teatro Pedro Parenti e será apresentado novamente em 14 de novembro, em duas sessões, na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás.
Os workshops serão ministrados pelo coreógrafo Matheus Brusa e o elenco. Os participantes poderão experimentar movimentos da dança contemporânea, explorando o corpo como uma forma de expressão e percepção. Será um momento para ampliar a sensibilidade dos dançarinos por meio da arte e de novas trocas criativas.
Os interessados devem ter alguma experiência com dança e, no mínimo, 12 anos.
Agende-se
- O quê: workshop e bate-papo de dança contemporânea, com Matheus Brusa e elenco. Indicado para pessoas a partir de 12 anos com experiência em dança.
- Quando: 8 e 22 de novembro, das 14h às 16h.
- Onde: Núcleo Artístico Ballet Margô (rua Bento Gonçalves, 849, Lourdes - Caxias do Sul)
- Quanto: inscrição gratuita por meio deste link.