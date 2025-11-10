Ballroom celebra 20 anos com espetáculo assinado por Veronica Zevallos Gomezjurado

Duas décadas de trajetória cabem num espetáculo? Certamente, não. Mas o agitador cultural, bailarino e professor, Giovani Monteiro, promete muita emoção no espetáculo comemorativo aos 20 anos da Ballroom Casa de Danças, fundada por ele. O grande evento, que ocorre no dia 23 deste mês, a partir das 19h, no UCS Teatro, tem dramaturgia assinada por Veronica Zevallos Gomezjurado.
Além disso, o elenco será composto por grandes talentos, incluindo os professores da escola — Caroline Zini, Giovani Monteiro, Gabriel Britto, Kamila Perotti e Eder Olesque —, mais a participação especial de Jenifer Bonho, e de grupos e parceiros que fizeram parte dessa trajetória, como a Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul, CETEC, a Casa Anjos Voluntários e o grupo Os Gaudérios.
— Queremos que seja uma noite inesquecível, que celebre não apenas o passado, mas também a energia contagiante que a dança de salão continua a trazer para nossas vidas — diz Monteiro.
Programe-se
- O quê: espetáculo de 20 anos da Ballroom Casa de Danças.
- Quando: domingo (23), às 19h.
- Onde: UCS Teatro (Bloco M da Cidade Universitária).
- Quanto: ingressos a R$ 80 (inteira) ou R$ 40 (meia-entrada), à venda na Ballroom Casa de Danças, com reservas pelo fone (54) 99199-5044.
- Classificação indicativa: livre.