Ballroom celebra 20 anos com espetáculo assinado por Veronica Zevallos Gomezjurado

Em cena, além de uma porção de convidados estarão os professores da Ballroom, Caroline Zini e Giovani Monteiro. Greice Leite / Divulgação

Duas décadas de trajetória cabem num espetáculo? Certamente, não. Mas o agitador cultural, bailarino e professor, Giovani Monteiro, promete muita emoção no espetáculo comemorativo aos 20 anos da Ballroom Casa de Danças, fundada por ele. O grande evento, que ocorre no dia 23 deste mês, a partir das 19h, no UCS Teatro, tem dramaturgia assinada por Veronica Zevallos Gomezjurado.

Leia Mais Documentário sobre violência doméstica será exibido no UCS Cinema

Além disso, o elenco será composto por grandes talentos, incluindo os professores da escola — Caroline Zini, Giovani Monteiro, Gabriel Britto, Kamila Perotti e Eder Olesque —, mais a participação especial de Jenifer Bonho, e de grupos e parceiros que fizeram parte dessa trajetória, como a Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul, CETEC, a Casa Anjos Voluntários e o grupo Os Gaudérios.

— Queremos que seja uma noite inesquecível, que celebre não apenas o passado, mas também a energia contagiante que a dança de salão continua a trazer para nossas vidas — diz Monteiro.

Programe-se